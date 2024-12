Lapresse.it - Esplosione Calenzano: da Suviana a Firenze, le stragi sul lavoro del 2024

Leggi su Lapresse.it

Una strage infinita quella dei morti sulche nelhanno raggiunto numeri da guerra civile. Prima dell’di oggi, lunedì, nella raffineria Eni di) in cui sono morte almeno due persone, infatti, solo quest’anno ci erano stati altri tre incidenti che avevano causato più di una vittima: l’nella centrale idroelettrica a, il crollo nel cantiere di via Mariti a, la strage degli operai a Casteldaccia, nel Palermitano.16 febbraio: il crollo nel cantiere aÈ il 16 febbraioquando alle 8.52 una architrave in cemento armato crolla nel cantiere di via Mariti adove si sta realizzando un centro Esselunga. Per alcuni degli operai che stanno lavorando nel cantiere non c’è nulla da fare e cinque di loro vengono travolti dalle macerie: a morire sono Mohamed Toukabri, 54 anni, Bouzekri Rahimi, 56 anni, Mohamed El Farhane, 24 anni, Taoufik Haidar, 43 anni, Luigi Coclite, 60 anni.