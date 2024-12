Zonawrestling.net - WWE: Annunciato l’evento ‘New Year’s Evil 2025’ a Los Angeles

La WWE ha fatto un grande annuncio durante Deadline 2024, rivelando cheNewsi terrà il 7 gennaio 2025, in diretta da Los, California. Questo rappresenta un altro importante traguardo per NXT, poiché il brand continua a espandere la sua presenza in città iconiche. La notizia è stata annunciata durante l’intervista con il General Manager di NXT, Ava, che ha condiviso aggiornamenti chiave riguardanti le conseguenze di Deadline.Mentre rispondeva alle domande sui commenti di Ethan Page riguardo al Men’s Iron Survivor Challenge, Ava ha confermato che l’inclusione di Oba Femi ha cambiato radicalmente le dinamiche del match. Successivamente, Ava ha fatto un altro annuncio, preparando uno scontro tra Je’Von Evans e Wes Lee per l’episodio di NXT di martedì prossimo.