Ilrestodelcarlino.it - Rimini approva nuove regole per impianti telefonia mobile e Piano 2025

Il Consiglio Comunale dihato le modifiche al Regolamento comunale per glidie ildelle installazioni. I provvedimenti, rispettivamente votati con 17 favorevoli, 2 contrari, 5 astenuti e 17 favorevoli, 3 contrari, 7 astenuti, sono stati adottati per garantire uno sviluppo ordinato delle infrastrutture e minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici. Il regolamento è stato aggiornato in linea con il decreto legislativo del 2024 che rafforza le tutele ambientali e paesaggistiche, introducenorme autorizzative e prevede maggiore partecipazione dei cittadini nelle scelte di localizzazione. Dal 30 aprile 2024, il limite di esposizione ai campi elettromagnetici è stato innalzato da 6 V/m a 15 V/m, in conformità agli standard nazionali ed europei.