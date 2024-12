Ilnapolista.it - Nemmeno Amorim riesce a risollevare lo United, se poi anche Onana combina papere… (Telegraph)

Rubenpuò molto contro la desolante inerzia del Mster. Tutto quello che può andare male ai Red Devils, va peggio. Eppure l’allenatore “aveva avvertito che “la tempesta stava arrivando” e ciò è avvenuto sia in senso letterale che metaforico all’Old Trafford” contro il Nottingham Forrest, scrive il.“In una notte umida e ventosa, il Msternon può incolpare il meteo per il suo ennesimo atto di autodistruzione“, ha perso 2-3. “Errori del portiere, errori di comunicazione, passaggi approssimativi e una persistente incapacità di difendere la propria area di rigore dai calci d’angolo avversari. Il Nottingham Forest ha punito senza pietà lo“.Leggi: Il metodoè una rivoluzione rispetto a Ten Hag: allenatori diversi per ogni ruolo (allopuò fare ben poco se in portacontinua con le sue papereLe sconfitte subite dallo“non hanno fatto altro che sottolineare la sfida che attende, la cui squadra è ora a otto punti dalla Champions League dopo la prestazione peggiore del suo breve regno“.