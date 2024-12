Secoloditalia.it - Landini contro Landini: si fa causa da solo per i contratti-elemosina a 5 euro. Figuraccia in tv (video)

La Cgil firmòa 5l’ora per i vigilantes. Cos’ha da dire? Da ridere (o da piangere). La comparsata in tv di Mauriziose stesso è stata imbarazzante. A Restart, il numero uno della Cgil è stato messo con le spalle al muro dalla conduttrice Annalisa Bruchi riservando agli aspettatori una clamorosa, contraddittoria, imbarazzata arrampicata sugli specchi. La giornalista l’ha incalzato su un tema che grida vendetta:che urla alla rivolta socialele politiche del governo ha firmato tempo fa con la Cgila 5l’ora per la categoria dei vigilantes. Come la mettiamo,? Straparlava di salario minimo a 9nelle piazze, ce lo ricordiamo tutti. Ma poi siglava. Per gli addetti della vigilanza privata si è addivenuti, dopo sette anni di attesa di rinnovo contrattuale, all’ipotesi di un aumento di 140in tre anni.