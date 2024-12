Tvplay.it - Ci sono le firme, è ufficiale: la Juventus ha messo a segno il primo colpo

Leggi su Tvplay.it

Importanti novità in casa. Ora è, il club bianconero ha trovato l’accordo ed è già stato segnato tutto.In questi minuti avrà inizio il match di campionato trae Bologna con il tecnico bianconero Thiago Motta che ritroverà il suo recente passato. La società torinese non può più perdere terreno anche perchè avanti Inter e Atalanta volano e domani ci sarà il big match al Maradona tra Napoli e Lazio.Cile, è: lahail(Lapresse) TvPlayLa Juve ha già perso troppo terreno nelle ultime gare e ora l’obiettivo è vincere ed avere continuità. Una squadra che sta avendo grosse difficoltà legate a costanti infortuni e per questo motivo non è escluso che verranno effettuati rinforzi durante il calciomercato estivo. Un problema legato alla difesa e in particolare e al ruolo di vice-Vlahovic dove Milik non convince visto i costanti problemi.