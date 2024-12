.com - Pallamano A Gold / Macagi Cingoli, inizia il girone di ritorno con il botto: al PalaQuaresima c’è la capolista Cassano Magnago

La squadra di Palazziildiaffrontando la corazzata lombarda. Strappini: “In casa dobbiamo provare a vincere contro tutti”, 6 dicembre 2024 – Laattende laper l’inizio deldidi Serie A. Domani, sabato 7 dicembre, i ragazzi di Palazzi sfidano ilper la sfida della 14^ giornata, per cercare l’impresa e ricacciare Chiaravalle in zona play-out. “Si tratta di una squadra completa – spiega capitan Strappini – ma in casa nostra dobbiamo provare a vincere contro tutti. Dopo und’andata complicato, ora siamo al completo e vogliamo migliorarci sempre di più”.Il match di andataLa sfida di andata è stata vinta dalal PalaTacca con un netto 33-24. I granata, già dal fischiole, avevano messo le cose in chiaro, portandosi sul 7-2, confermandolo sull’11-6 del 19’.