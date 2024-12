Terzotemponapoli.com - Napoli, Zoff: “In campionato la musica sarà diversa”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Dino, ex calciatore deled ex allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a KissKiss.it. Di seguito quanto da lui affermato.: “Undici cambi sono effettivamente tanti”Così l’ex portiere: “Fare undici cambi sono effettivamente tanti ma ogni allenatore conosce la propria squadra, di conseguenza non voglio sindacare questa gestione. La partita ha comunque raccontato che la Lazio ha meritato di vincere e di portare a casa la qualificazione. Inlasicuramente. Indubbiamente la gara di domenica, dopo il risultato di ieri, assume ulteriore importanza per il. Seppur con le dovute attenuanti, quella di ieri resta comunque una sconfitta e quindiun match ancor più delicato per gli azzurri. Sia la Lazio che ilhanno fatto salti da gigante rispetto all’anno scorso.