Ecco quanto guadagna Ultimo il primo cantante in Italia per fatturato

davvero”., cifre da capogiro: è ilin. Niccolò Moriconi, uno degli artisti più rappresentativi della scena musicalena, continua a macinare successi e a stabilire record. L’artista romano, già noto per i suoi brani emozionanti e le performance da stadio, ha recentemente ottenuto un primato straordinario nel panorama discograficono. Grazie ai numeri impressionanti generati dai suoi tour, streaming e vendite,è stato definito ilno con il più altodel 2024, consolidando la sua posizione di leader nella musicana.>> “Basta, ho chiuso”. Al Bano, l’addio è definitivo: ci è rimasto troppo maleIl record dinon si limita solo ai profitti: l’artista ha conquistato milioni di ascoltatori sulle piattaforme di streaming come Spotify, che ha visto crescere esponenzialmente le sue royalty per i brani più amati come “Pianeti”, “Colpa delle favole”, e altri successi.