Thesocialpost.it - Caso Luca Canfora: riaperte le indagini sulla morte del costumista di Sorrentino

Leggi su Thesocialpost.it

La Procura di Napoli ha deciso di riaprire ledi, ilnapoletano trovato senza vita nelle acque di Capri il 1° settembre 2023., impegnato sul set del film Parthenope di Paolo, era stato inizialmente ritenuto vittima di un suicidio, ma i dubbi sollevati dalla famiglia hanno portato a una revisione del.Nuova autopsia per chiarire le cause del decessoAccogliendo la richiesta dei familiari, la Procura ha disposto la riesumazione del corpo die l’esecuzione di una seconda autopsia per esaminare eventuali elementi finora trascurati. Nonostante l’ipotesi del suicidio resti la pista principale, gli inquirenti vogliono verificare ogni dettaglio prima di giungere a conclusioni definitive.Il sostituto procuratore Silvio Pavia, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Alessandro Milita, ha affidato l’incarico a un esperto medico-legale, che condurrà nuovi accertamentisalma.