Thesocialpost.it - Sondaggi, Trump percepito come una minaccia alla sicurezza europea

Leggi su Thesocialpost.it

Un recenteo condotto da YouGov ha rivelato che la maggioranza dei cittadini nei quattro principali paesi europei considera Donaldunapace ein Europa, sebbene in misura inferiore rispetto a Vladimir Putin. L’indagine ha coinvolto cittadini di Italia, Regno Unito, Francia, Spagna e Germania, analizzando le loro opinioni sulle attuali tensioni geopolitiche legate al conflitto in Ucraina.e Putin: percezioni dia confrontoI risultati delo mostrano cheè vistounagrave o abbastanza grave dal:58% degli italiani,69% dei francesi,74% dei tedeschi,75% degli spagnoli,78% dei britannici.Tuttavia, la figura di Putin risulta ancora più preoccupante per gli europei, con percentuali più alte di chi lo considera una:74% degli italiani,79% degli spagnoli e dei tedeschi,87% dei francesi,89% dei britannici.