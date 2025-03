Game-experience.it - Starfield, sono in arrivo “tante cose entusiasmanti” nel 2025, promette Bethesda

Leggi su Game-experience.it

Bethes è rimasta in silenzio per alcuni mesi sul futuro di, ma proprio in queste ha finalmente rotto il silenzio con un messaggio pubblicato sull’account ufficiale del gioco su X. Lo studio ha assicurato ai fan che ha “” in programma per quest’anno e che condividerà maggiori dettagli “quando sarà il momento giusto”. Il messaggio ha immediatamente riacceso le speranze della community, che attende novità su espansioni o miglioramenti del titolo, soprattutto dopo il debutto piuttosto controverso dell’unica espansione rilasciata finora, Shattered Space.aveva già dichiarato chesarebbe stato supportato con aggiornamenti e nuove espansioni almeno fino al, suggerendo un ciclo di contenuti annuale. L’ipotesi più accreditata è che la prossima espansione possa chiamarsi Starborn, nome registrato dall’azienda lo scorso luglio presso il Patent and Trademark Office degli Stati Uniti.