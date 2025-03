Thesocialpost.it - SuperEnalotto 6 marzo 2025: nessun ‘6’, ma centrato un ‘5+1’ da oltre 550mila euro

Leggi su Thesocialpost.it

Nell’estrazione deldi oggi, 6, non è statoalcun “6”, ma un fortunato giocatore ha indovinato un “5+1” vincendo 550.392,57. In, nove schedine con cinque numeri corretti hanno fruttato ai loro possessori una vincita di 19.757,69ciascuna. Il jackpot continua a crescere e per il prossimo concorso raggiungerà la cifra di 82,4 milioni di.Combinazione vincente del 6Numeri estratti: 1, 10, 18, 19, 32, 36Numero Jolly: 20Numero SuperStar: 53Come giocare alLa schedina minima delprevede una colonna con sei numeri e ha un costo di 1. È possibile aggiungere l’opzione SuperStar al costo aggiuntivo di 0,50per combinazione. La giocata massima prevede 27.132 colonne, grazie ai sistemi a caratura che permettono di dividere la giocata in quote da 5, consentendo la partecipazione collettiva a un eventuale montepremi.