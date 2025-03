Lopinionista.it - Ripartono il 15 marzo le Absolut Nights powered by Mtv

MILANO –il 15leby Mtv, il format di clubbing più atteso creato dalla vodka svedese. Nove appuntamenti al fianco di MTV (canale Sky 131, canale Sky Glass 122 e in streaming su NOW) che da anni ispira e connette i giovani di tutto il mondo attraverso la cultura pop, per portare in tutta Italia musica, mixology e intrattenimento. Un tour imperdibile per gli amanti della nightlife per brindare con gli iconici cocktail a base diVodka e ballare insieme al più famoso canale musicale internazionale.Prima tappa Napoli al Joia Club che inaugurerà il viaggio die MTV tra ospiti, drink, live performance e DJ set indimenticabili. Sarà Luca Daffrè lo special guest, nuovo volto e ambassador della seconda edizione delle. Al grido dell’ormai celebre pay-off Born To Mix,Vodka riconferma il sodalizio con MTV Italia per offrire un’esperienza imperdibile nei migliori club d’Italia con l’obiettivo di creare connessioni tra persone, stili e attitudini.