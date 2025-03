Iltempo.it - Liberato Stefano Conti, cadono le accuse: il trader detenuto a Panama torna in Italia

Dopo Cecilia Sala un altronoall'estero conlunari viene scarcerato ed è in procinto dire in. Parliamo di, 40ennedi successo specializzato in cambio valute, che era agli arresti a. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate ledi favoreggiamento della prostituzione che lo hanno fatto sprofondare nell'incubo sono finalmente cadute.per le quali rischiava una condanna a 30 anni di reclusioni e in merito alle quali si era sempre dichiarato innocente.è stato scarcerato, è libero ae il 4 aprile tornerà in, si apprende dalle stesse fonti. Un girone dantesco quello in cui è sprofondato ilche viveva da tempo nel Paese centroamericano e che lo ha costretto a trascorrere in prigione, in uno dei carceri più spaventosi del mondo, ben 423 giorni da presunto colpevole di tratta di esseri umani a scopo sessuale, in condizioni disumane e violenzenue.