Oasport.it - LIVE Arnaldi-Kovacevic 6-3, 0-1, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: break chirurgico del ligure

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-1 Parte bene nel 2° set l’USA.40-0 Nuova prima e nuovo punto.30-0 Bella combinazione di dritti dell’americano.15-0 Servizio vincente6-3! L’ennesima risposta di rovescio sulla seconda fuori dà il punto che vale il set al, che in 40? viene fuori da un gioco delicatissimo: salvandosi da 0-40!A-40 AAACCCEEEE (5°)!!40-40 In rete il recupero di dritto di.A-40 Errore gratuito di dritto dell’americano, che ci regala un altro punto pesantissimo!40-40 Si mangia il. Incredibile punto con il recupero dell’USA che prende il nastro ed è strettissimo, l’azzurro ci arriva e l’americano mette in rete l’appoggio di rovescio! Miracolo!30-40 Vincente l’inside in dopo la seconda in kick!15-40 Ace sporco!0-40 Si mangia la chiusura, passa lungoriga