Respawn pare aver cancellato un nuovo gioco multiplayer non annunciato

Entertainmentdeciso di cancellare un progetto in fase di incubazione che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato unsparatuttoin prima persona (FPS). La conferma arriva da Emilee Evans, ex coordinatrice di produzione dello studio, che ha condiviso la notizia sul suo profilo LinkedIn. Evans ha rivelato che il progetto a cui ha lavorato per l’ultimo anno è stato ufficialmentequesta settimana, portandola a cercare nuove opportunità nel settore videoludico.Come leggiamo su Insider Gaming, nonostante ilnon fosse mai statoufficialmente, alcuni indizi provenienti da vecchi annunci di lavoro suggeriscono che si trattasse di un titoloFPS. Tuttavia, dettagli su ambientazione, trama o meccaniche direstano sconosciuti.