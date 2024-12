Ilrestodelcarlino.it - ’Archivi vivi’: così la cultura rinasce a Galeata

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

‘Archivi vivi. Percorsi partecipati per scoprire e valorizzare la memoria e la storia del Comune di’ è il titolo del progetto con cui il Comune diparteciperà al Bando Rigenerazione Urbana 2024 ‘Misura a sostegno dell’attivazione di processi di rigenerazione urbana attraverso il recupero e il riuso di immobili di proprietà pubblica, o da destinare a uso pubblico’. Il bando è indetto dalla Regione Emilia-Romagna all’interno del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 ed è finalizzato a finanziare interventi di recupero e riuso di immobili in condizioni di sottoutilizzo o dismissione, attraverso la loro riattivazione funzionale e il loro recupero architettonico ed edilizio. Il Comune ha affidato allo Studio Associato Locatelli il progetto di fattibilità tecnico economico di valorizzazione degli archivi storici e archeologici e del Museo Civico ‘Mambrini’ di Pianetto.