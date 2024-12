Cityrumors.it - Queste famiglie rischiano di perdere i soldi del bonus nido: avviso INPS

Alcunedi dover rinunciare al, ma quali sono tutti i requisiti necessari per accedervi?Fino al 31 dicembre ci sarà la possibilità di richiedere ilper il 2024 e per tutte le forme di assistenza domiciliare. Questo tipo di contributo serve per facilitare il pagamento delle rette asili, pubblici e privati autorizzati e per aiutare i genitori con forme di assistenza domiciliare per quei bambini inferiori ai tre anni e che sono affetti da gravi patologie croniche.didel– Cityrumors.itPer ottenere questoè necessario che il genitore, o il soggetto affidatario del minore che chiaramente sostiene il pagamento, invii una domanda ufficiale, indicando tutte le mensilità, per le quali è richiesto l’aiuto economico, che sono comprese tra gennaio e dicembre 2024, con un massimo, però, di 11 mensilità.