Oh Canada! – I Tradimenti dal 16 gennaio al cinema il trailer!

Oh,! – I, dal 16al, il!Arriva alin Italia con Be Water dal 16Oh,! – I, il nuovo film di Paul Schrader visto in anteprima al Festival di Cannes 2024 (qui la recensione). Nel cast del film Richard Gere, Jacob Elordi e Uma Thurman.Un cumulo di menzogne, fughe,. Questa è stata la sua vita. E adesso che è arrivato alla fine, il grande documentarista Leonard Fife ha deciso di abbassare la maschera e raccontarla.La trama di Oh,! – ILeonard Fife (Richard Gere) è un noto e stimato documentarista che alla fine dei suoi giorni, decide di raccontare la sua vita, senza filtri. Come regista di documentari d’inchiesta ha molto di cui essere fiero ma la fuga in, la diserzione durante la guerra del Vietnam e alcune delle sue relazioni passate nascondono scomode verità.