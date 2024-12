Lanazione.it - Comunità Energetica Rinnovabile. Assemblea al Teatro del Popolo: "Una sfida per tutta la comunità"

Leggi su Lanazione.it

Si terrà tra pochi giorni la primapubblica per la presentazione dellaValdelsa. Per l’esattezza il 9 dicembre alle 18 aldeldi Colle. È previsto un intervento di Piero Pii, sindaco di Colle, Fabrizio Landi, presidente CER "Valdelsa", Andrea Ginosa, direttore generale Estra Clima Srl. Un mese fa circa il comune di Colle ha aderito alla Cer Val d’Elsa (di Energie Rinnovabili). Il consiglio comunale colligiano aveva, infatti, approvato l’atto di indirizzo con il quale ha aderito alla. Il primo cittadino aveva avuto modo di annunciare in consiglio comunale che ci sarebbe stato un incontro pubblico. "Si tratta di un tema centrale per la vita di tutti i cittadini, delle imprese, delle famiglie, ma anche del comune stesso che ha consumi energetici molto elevati – afferma Piero Pii, sindaco di Colle –.