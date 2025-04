Ilrestodelcarlino.it - Due modelli e quell’abisso ormai annullato

Nel mezzogiorno di fuoco di Bergamo il Bologna ha tre obiettivi: difendere la zona Champions, attaccare il terzo posto e scavalcare il modello-Atalanta. Si perché la sfida di domani al Gewiss Stadium potrebbe segnare un epocale passaggio di consegne fra il club americanizzato di Percassi e il Bologna alla canadese di Joey Saputo. In questi anni l’Atalanta è stata per tutti un modello tecnico e organizzativo da imitare, un’autentica scuola di gestione calcistica capace di attuare il ’Vendi e vinci’ con il massimo profitto. Un tecnico di lungo corso, Gasperini, un costante dragaggio del mercato in cerca di occasioni importanti e un grande dirigente, Sartori, a orchestrare bilanci sempre con il segno più. Questo circuito virtuoso ha collocato l’Atalanta nel gotha del calcio italiano, l’ha proiettata in Champions e poi alla conquista dell’Europa League, quando Sartori era già approdato a Bologna per costruire qui nuovi miracoli sportivi.