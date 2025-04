giornata del mare nelle scuole 2025, organizzato da Confindustria Nautica e Federazione Italiana Vela, con il patrocinio di Sviluppo lavoro Italia e il supporto del Comando generale delle Capitanerie di porto. La visita al Marina, 15 stand di diversi enti e organizzazioni, le derive e gli istruttori della Fiv, il multiscafo cabinato C-Catamarans, l’esibizione di parasailing, le dimostrazioni delle attività di sicurezza eseguite dai mezzi e dal personale della Capitaneria di porto di Fiumicino, le esibizioni della Società italiana cani di salvamento, la formazione ambientale di marevivo, hanno accolto gli studenti. “La Nautica è un settore di eccellenza e in grande espansione, che offre moltissime opportunità di lavoro ai giovani”, ha ricordato in un suo messaggio il Presidente della Commissione lavoro della Camera, On. .com - Confindustria Nautica e Federazione, 1.200 studenti del Lazio alla giornata del mare Leggi su .com (Adnkronos) – Si è svolto presso e con il supporto tecnico del Porto turistico di Roma (Ostia) l’evento più affollato tra le celebrazioni delladelnelle scuole 2025, organizzato daItaliana Vela, con il patrocinio di Sviluppo lavoro Italia e il supporto del Comando generale delle Capitanerie di porto. La visita al Marina, 15 stand di diversi enti e organizzazioni, le derive e gli istruttori della Fiv, il multiscafo cabinato C-Catamarans, l’esibizione di parasailing, le dimostrazioni delle attività di sicurezza eseguite dai mezzi e dal personale della Capitaneria di porto di Fiumicino, le esibizioni della Società italiana cani di salvamento, la formazione ambientale divivo, hanno accolto gli. “Laè un settore di eccellenza e in grande espansione, che offre moltissime opportunità di lavoro ai giovani”, ha ricordato in un suo messaggio il Presidente della Commissione lavoro della Camera, On.

Confindustria Nautica e Federazione, 1.200 studenti del Lazio alla giornata del mare. Formula 1, paura per Alonso: volante si stacca in pista – Video. Confindustria Nautica rinnova i consigli di presidenza, ecco la nuova squadra. Formula 1, prove libere in Bahrain: orari e dove vederle in tv. Alberto Galassi al 64esimo Salone Nautico di Genova. Concluse le elezioni di Confindustria Nautica dei nuovi rappresentanti delle Assemblee di settore. Ne parlano su altre fonti

(adnkronos) – si è svolto presso e con il supporto tecnico del porto turistico di roma (ostia) l’evento più affollato tra le celebrazioni delladelnelle scuole 2025, organizzato da...

Confindustria Nautica e Federazione, 1.200 studenti del Lazio alla giornata del mare - (Adnkronos) - Si è svolto presso e con il supporto tecnico del Porto turistico di Roma (Ostia) l’evento più affollato tra le celebrazioni della Giornata del Mare nelle scuole 2025, organizzato da Conf ... (msn.com)

CONFINDUSTRIA NAUTICA: pubblicato in occasione della Giornata del mare nelle scuole il decreto con i quiz di esame per il “patentino” D1 - CECCHI: inizia oggi una fase nuova, con i giovani che possono avvicinarsi consapevolmente alla nautica, così come ... (nautica.it)

Confindustria Nautica celebra la Giornata del Mare 2025 - L’11 aprile 2025 si celebra l’ottava edizione della Giornata del Mare nelle scuole, evento nazionale promosso da Confindustria Nautica con il supporto della Federazione Italiana Vela, presso il Porto ... (nautica.it)