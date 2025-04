Oasport.it - Calcio a 5, Italia sconfitta dalla Bielorussia nelle qualificazioni agli Europei 2026: azzurri costretti ai play-off

Un’amara(2-1) per la Nazionalena dia 5, impegnata nel Main Round del Gruppo 2 di qualificazioneche si terranno l’anno prossimo in Lettonia e Lituania.allenati da Salvo Samperi che si presentavano alla sfida contro lain campo neutro a Malta con gli stessi punti (10), in un vero e proprio scontro diretto che ha messo in palio il pass diretto per la fase finale della rassegna continentale.La compagine bielorussa ha iniziato meglio il match, mettendo sotto pressione i portatori di palla nostrani. In questo modo, è arrivata la marcatura al 4’34” grazie a una conclusionedistanza di Dubkov che ha sfruttato del mal posizionamento di Dalcin, salito per intercettare il tiro. Gli uomini di Samperi ci hanno messo un po’ a riprendere il filo del discorso e non è un caso che laabbia sfiorato il raddoppio in più circostanze.