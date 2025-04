Oasport.it - Beach volley, Italia protagonista tra le donne a Saquarema! Due coppie azzurre tra le prime 12! Cottafava/Dal Corso 13mi

Duefra le12 del torneo Elite diin Brasile. Risultato tutt’altro che scontato e di grande spessore quello ottenuto dalle ragazzene che continuano a farsi valere anche in questa fase dichiaratamente di rodaggio, con le quattro giocatrici ruotate dal tecnico Caterina De Marinis.Sia Scampoli/Bianchi che Gottardi/Orsi Toth sono a un passo dai quarti di finale e sarebbe un risultato straordinario per il movimento azzurro al femminile, mentre tra gli uomini, dopo l’ottima partenza contro i vice-campioni olimpici Ehlers/Wickler, battuti in tre set, gli azzurri/Dalhanno subito due sconfitte contronon di primissimo livello ma sicuramente più collaudate e hanno chiuso al 13° posto il loro secondo torneo Elite assieme.Scampoli/Bianchi, nella sfida che valeva la permanenza nel torneo, nella nottena contro le brasiliane Thainara/Talita, hanno piazzato la rimonta vincente imponendosi con il punteggio di 2-1.