Aumenti affitti case popolari, il 24 aprile nuova protesta sotto la Regione Campania.

Aumenti dei canoni d'affitto delle case popolari, torna la protesta in piazza degli assegnatari. Per il prossimo 24 aprile (ore 10:30), Sila Federinquilini ha indetto un nuovo presidio. Anche stavolta sotto la sede della Regione Campania, a Santa Lucia. Una nuova manifestazione, dopo quelle dei mesi scorsi."L'iniziativa del 19 febbraio non è stata inutile" recita un volantino del sindacato. Nel mirino c'è sempre la riforma dei criteri di determinazione dei canoni di locazione. Una novità in vigore dallo scorso 1 gennaio. Da allora, è montato il malcontento degli inquilini."Nella Regione – afferma Sila Federinquilini – sono sempre più coloro che chiedono di modificare la norma". Ma il nodo resta, per ora.

