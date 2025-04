Iltempo.it - Garlasco, la verità dei genitori di Sempio: "Cosa è successo quella mattina"

Nel corso della puntata di Quarto Grado in onda venerdì 11 aprile su Rete4 va in onda un'intervista esclusiva aidi Andrea, l'amico del fratello di Chiara Poggi, la 26enne diuccisa il 13 agosto 2007. Per il delitto è stato condannato a 16 anni in via definitiva l'ex fidanzato della giovane, Alberto Stasi. Dopo 18 anni, Andrea, all'epoca già oggetto di indagini, è tornato nel registro degli indagati. Uno studio effettuato da genetisti avrebbero rilevato tracce di Dna del 37enne, sulle unghie della vittima:ha ricevuto un avviso di garanzia con l'accusa di omicidio. Non ha mai chiesto al figlio se fosse stato lui, racconta la mamma, Daniela Ferrari, "perché ero sicura che non c'entrasse niente, no. Ho tantissima rabbia per tutta questache secondo me è stata messa in piedi senza nessun fondamento".