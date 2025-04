Juventusnews24.com - Caso scommesse, arriva la prima smentita di uno degli indagati: un ex Juve lo annuncia sui propri canali social!

di RedazionentusNews24ladi unoper il nuovo filone dell’inchiesta! Ecco cos’ha detto suiLe accuse di coinvolgimento nel nuovo filone investigativo delhanno indotto uno dei diretti interessati a dissociarsi ufficialmente dall’accostamento. Ogni riferimento in tal senso verte sulla storia Instagram di Angel Di Maria. L’ex attaccante dellaci ha tenuto a esprimere laa estraneità ai fatti con questo messaggio in merito al “terremoto”, che sta affliggendo la Serie A.PAROLE – «di pubblicare notizie di stampa, vorrei chiarire che non ho mai fattoillegali di alcun tipo».Leggi suntusnews24.com