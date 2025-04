Anticipazionitv.it - Amici 24: chi è stato eliminato nella quarta puntata del Serale

Leggi su Anticipazionitv.it

Attenzione: questo articolo contiene spoiler suldi24. In particolare sullaregistrata il 10 aprile 2025 e in onda il 13 aprile. A lasciare la scuola sarebbe stata un’allieva della squadra Zerbi-Celentano, che ha perso il ballottaggio finale contro Senza Cri, salvata dal pubblico e dalla commissione esterna. A rivelarlo in anteprima èNovella 2000, confermando poi le indiscrezioni circolate online nei giorni precedenti. Scopriamo il nome e i dettagi sull’eliminazione.Ballottaggio finale tra Chiamamifaro, Daniele e Senza Cridel, a finire a rischio eliminazione sono stati Daniele, Chiamamifaro e Senza Cri. Dopo una serie di sfide emozionanti, il ballerino Daniele èil primo a salvarsi. Il ballottaggio finale è dunque avvenuto tra le due cantanti, ma alla fine è stata Chiamamifaro a dover dire addio al programma.