Udinese Milan, attimi di paura per Maignan. Esce in barella tra gli applausi dopo un colpo alla testa attimi di grande paura e preoccupazione al BluEnergy Stadium di Udinese al 53? minuto di gioco, quando il portiere francese del Milan, Mike Maignan, si è scontrato, durante un’azione di gioco, col compagno di squadra Alex Jimenez . Calcionews24.com - Udinese Milan, attimi di paura per Maignan. Esce in barella tra gli applausi dopo un colpo alla testa Leggi su Calcionews24.com diperintra gliundi grandee preoccupazione al BluEnergy Stadium dial 53? minuto di gioco, quando il portiere francese del, Mike, si è scontrato, durante un’azione di gioco, col compagno di squadra Alex Jimenez .

Udinese-Milan, Maignan e Jimenez testa contro testa: ecco come sta il portiere. Maignan esce in barella, paura per il portiere del Milan dopo un violento scontro: cosa è successo. Maignan, che spavento: scontro di testa con Jimenez, portato via in barella. Milan, paura per Maignan: si scontra con Jimenez ed esce in barella tra gli applausi. Maingan esce in barella, paura per il portiere del Milan dopo un violento scontro: cosa è successo. Maignan e Jimenez, bruttissimo scontro: il portiere del Milan esce in barella, le sue condizioni. Ne parlano su altre fonti

diperintra gli...

Milan, paura per Maignan: si scontra con Jimenez ed esce in barella tra gli applausi - Attimi di paura al minuto numero 52 nel corso della sfida tra Udinese e Milan, con il portiere francese Mike Maignan che è stato vittima di un durissimo scontro. (msn.com)

Paura per Maignan, duro scontro con il compagno Jimenez in Udinese-Milan: esce in barella - Attimi di grande apprensione durante la sfida tra Milan e Udinese, quando Mike Maignan è stato costretto ad abbandonare il campo in seguito a un duro scontro ... (gazzettadelsud.it)

Cosa è successo a Maignan? Scontro di testa con Jimenez, portato via in barella durante Udinese-Milan - CALCIO - Al 53' del match valido per la 32a giornata di Serie A, Mike Maignan è stato costretto a uscire dal campo dopo un durissimo scontro con il compagno di ... (eurosport.it)