L'altro derby di Roma, sfida a padel tra stelle del calcio, Candela e Perrotta contro Marcolin e Di Canio

(Adnkronos) – Sei mesi fa, nella prima edizione delno di, la vittoria era andata a Paolo Die Stefano Fiore, al termine di una partita bellissimaVincente Simone, giocata su un set ‘secco’ e chiusa al tie break dopo una battaglia degna delle tante andate in scena sul campo di. Latra le grandidi Lazio-tornerà in scena domenica a ora di pranzo (13.30 circa), poche ore prima della partita che, allo stadio Olimpico, terrà con il fiato sospeso la Capitale. Come lo scorso ottobre, lo ‘Stadio Olimpico del’ sarà al Villa PamphiliClub, prima delle finali del Fip Silver MediolanumCup, il torneo della Federazione Internazionaledove sono in gioco anche i campionini, l’azzurra vicecampionessa d’Europa Chiara Pappacena (nista) e Simone Iacovino (laziale) e già spettatori dichiarati dellatragiallorosse e biancocelesti: “Non ce lo perdiamo di sicuro e saremo in prima fila a goderci questoprima del”.