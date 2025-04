monopattino, poi sono entrati nel negozio 'Luxury Watches' a volto scoperto, fingendosi clementi. Così due uomini hanno rapinato nel pomeriggio, intorno alle 16, una gioielleria in centro a Milano, in zona Brera: uno dei due ha infatti mostrato una pistola, minacciando il titolare dell'esercizio commerciale, mentre l’altro con una mazza ha sfondato le vetrine arraffando gli orologi esposti. La refurtiva, 15 pezzi, ammonterebbe a diverse centinaia di migliaia di euro. Le indagini sono affidate alla Squadra mobile della Questura e alla Scientifica. Tg24.sky.it - Milano, rapinatori in monopattino assaltano gioielleria: rubati 15 orologi di lusso Leggi su Tg24.sky.it Sono arrivati in, poi sono entrati nel negozio 'Luxury Watches' a volto scoperto, fingendosi clementi. Così due uomini hanno rapinato nel pomeriggio, intorno alle 16, unain centro a, in zona Brera: uno dei due ha infatti mostrato una pistola, minacciando il titolare dell'esercizio commerciale, mentre l’altro con una mazza ha sfondato le vetrine arraffando gliesposti. La refurtiva, 15 pezzi, ammonterebbe a diverse centinaia di migliaia di euro. Le indagini sono affidate alla Squadra mobile della Questura e alla Scientifica.

