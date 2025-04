UcrainaPutin-Witkoff 4 ore a colloquio

Witkoff. L'incontro è stato dedicato agli aspetti della risoluzione ucraina" Lo ha riferito il Cremlino in una nota diffusa al termine del colloquio, durato oltre quattro ore e mezza. Prima dell'incontro Whitkoff avrebbe detto a Trump che il "modo più veloce" per raggiungere un cessate il fuoco in Ucraina sarebbe riconoscere lo status delle quattro regioni occupate -Donetsk Luhansk, Kherson e Zaporozhya- come appartenenti alla Russia." Leggi su Servizitelevideo.rai.it 22.28 Il presidente russo ha incontrato l'inviato speciale del presidente Usa,Steve. L'incontro è stato dedicato agli aspetti della risoluzione ucraina" Lo ha riferito il Cremlino in una nota diffusa al termine del, durato oltre quattro ore e mezza. Prima dell'incontro Whitkoff avrebbe detto a Trump che il "modo più veloce" per raggiungere un cessate il fuoco in Ucraina sarebbe riconoscere lo status delle quattro regioni occupate -Donetsk Luhansk, Kherson e Zaporozhya- come appartenenti alla Russia."

Putin: «La tregua deve portare alla pace». Trump: «Dichiarazioni promettenti ma incomplete». Tajani convoca l’ambasciatore russo dopo l’attacco a Mattarella. PACE RUSSIA-UCRAINA, PUTIN BOCCIA LA TREGUA?/ “Servirebbe solo a Kiev”: ecco quali condizioni date agli Usa. Ne parlano su altre fonti

Ucraina, vertice di due ore Witkoff-Putin a San Pietroburgo; Trump: "La Russia deve muoversi", ipotesi sanzioni senza accordo entro aprile – VIDEO - L'inviato speciale Usa Steve Witkoff è volato a San Pietroburgo per il terzo incontro con il leader del Cremlino Vladimir Putin per parlare del cessate il fuoco in Ucraina. Il vertice è durato due ore ... (informazione.it)

Witkoff: “Putin molto intelligente, non è cattivo”. L’intervista dell’inviato di Trump e la cautela del Cremlino - Lo sostiene Steve Witkoff, inviato speciale della Casa bianca per il Medio Oriente. Particolarmente in auge alla Casa Bianca, il funzionario americano sta avendo un ruolo importante anche per ... (quotidiano.net)