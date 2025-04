Couple, il nuovo reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5, è appena iniziata, ma il pubblico sembra aver già scelto i suoi beniamini. Secondo i primi Sondaggi, Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli stanno rapidamente conquistando il favore del pubblico, imponendosi come i potenziali vincitori. A ridosso di loro ci sono Laura Maddaloni e Giorgia Villa, seguite a breve distanza da Danilo e Fabrizio Mileto, che chiudono momentaneamente il podio.Le coppie a rischio eliminazione 14 AprileNon tutti però stanno riscuotendo lo stesso entusiasmo. In fondo alle preferenze troviamo Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, che sembrano non aver ancora trovato un vero legame con il pubblico. Se le dinamiche del gioco non dovessero cambiare, potrebbero essere proprio loro i primi a lasciare il programma nella puntata di lunedì 14 Aprile. Mistermovie.it - The Couple Sondaggi Televoto 14 Aprile, coppia più amata e chi rischia l’eliminazione Leggi su Mistermovie.it La prima edizione di The, il nuovo reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5, è appena iniziata, ma il pubblico sembra aver già scelto i suoi beniamini. Secondo i primi, Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli stanno rapidamente conquistando il favore del pubblico, imponendosi come i potenziali vincitori. A ridosso di loro ci sono Laura Maddaloni e Giorgia Villa, seguite a breve distanza da Danilo e Fabrizio Mileto, che chiudono momentaneamente il podio.Le coppie a rischio eliminazione 14Non tutti però stanno riscuotendo lo stesso entusiasmo. In fondo alle preferenze troviamo Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, che sembrano non aver ancora trovato un vero legame con il pubblico. Se le dinamiche del gioco non dovessero cambiare, potrebbero essere proprio loro i primi a lasciare il programma nella puntata di lunedì 14

Chi vince la finale del Grande Fratello 2025: sondaggio e pronostici sulla vittoria e il televoto. Comincia oggi “The Couple”, il nuovo reality di Ilary Blasi: concorrenti, anticipazioni, regolamento. Grande Fratello, anticipazioni 17 marzo: doppia eliminazione, televoto flash, sondaggi, scontro "Shailenzo". Grande Fratello 2025 semifinale, le anticipazioni: chi saranno i finalisti, sondaggi e pronostici. The Couple Sondaggi Televoto 14 Aprile, coppia più amata e chi rischia l’eliminazione. Sondaggi The Couple 11 aprile: chi sono i più amati. Ne parlano su altre fonti

la prima edizione di the, il nuovo reality condotto da ilary blasi su canale 5, è appena iniziata, ma il pubblico sembra aver già scelto i suoi beniamini. secondo i primi, antonino ...

The Couple: Spiegate le modalità di televoto, ecco quali sono - Scopri come il televoto influisce sulle sorti dei concorrenti di The Couple. Vota tramite SMS per esprimere la tua preferenza. (mondotv24.it)

Tutto sul televoto e il regolamento di The Couple - Se per il prossimo Grande Fratello in onda a settembre ci saranno delle novità sul sistema di voto e regolamento, non mancano news anche per quel che riguarda il nuovo programma condotto da Ilary ... (novella2000.it)

The Couple: il nuovo televoto blindato per evitare manipolazioni dei fan - Scopri come Mediaset ha strutturato il nuovo regolamento di televoto per The Couple per garantire un'esperienza di voto equa e senza influenze esterne. (quilink.it)