Sport.quotidiano.net - Tyson-Paul, la rivincita: offerta monstre dall’Arabia. Quanto può guadagnare Iron Mike

Roma, 4 dicembre 2024 –potrebbe ricevere l’della vita per risalire sul ring e sfidare nuovamente Jake. L’indiscrezione arrivaSaudita e la cifra messa sul piatto per convincere l’ex campione dei pesi massimi è clamorosa: 700 milioni di dollari. La mega proposta sarebbe di Turki Alalshikh, che gestisce la General Entertainment Authority. "Turki Alalshikh offre a700 milioni di dollari per combattere Jake– ha pubblicato Fttv sui social media –. Jakeè uno scherzo. Darò a700 milioni di dollari se accetta di combattere contro Jakequesta volta in un combattimento reale e vince per ko in un massimo di 3 minuti”. La notizia a meno di un mese dal match disputato all’AT&T Stadium di Arlington e vinto dallo youtuber 27enne ai punti.