Quotidiano.net - Pensioni 2025, cambia il calcolo: tagli all’assegno per chi lascia il lavoro da gennaio

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 4 dicembre 2024 – La formula è astrusa, revisione dei coefficienti di trasformazione, ma l’effetto concreto è percepibile. E così, per effetto di questa operazione apparentemente solo tecnica, i lavoratori che andranno in pensione dal primoprossimo si vedrannoato l’assegno rispetto a coloro che sono andati via anche solo il 31 dicembre 2024 per una percentuale compresa tra l’1,5 e il 2,18 per cento. Il risultato, in termini pratici, è che su una pensione di circa 2mila euro lordi mensili si perderanno circa 15-20 euro netti al mese: tra i 180 e i 240 euro in un anno. A determinare ilo è ilmento dei coefficienti, quei numeretti che servono per calcolare il trattamentostico in relazione alle differenti età di uscita e che vengono adeguati periodicamente rispetto all’aspettativa di vita: più questa cresce, più quelli si riducono, per fare in modo che la spesa previdenziale non risenta del fenomeno.