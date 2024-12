Liberoquotidiano.it - "Non vuole presentarsi così davanti a Trump". Macron, tam tam impazzito: l'ultima (drammatica) scommessa del presidente

Se il governo a guida Michel Barnier dovesse cadere, ilfrancese Emmanuelha intenzione di nominare un nuovo primo ministro entro 24 ore. Lo riporta l'emittente Bfmtv che cita un ex ministro vicino all'Eliseo. “Nonsenza governoquesto fine settimana", ha affermato la fonte, "è una questione di credibilità per la Francia". Il, insomma, non molla: di fronte al suo fallimento personale, quello di aver puntato tutto sull'ingovernabilità e un esecutivo di minoranza in estate, pur di sbarrare la strada di Matignon a Marine Le Pen, sarebbe disposto a un'altra pericolosissima. E l'ombra della vanità e dell'orgoglio personale al cospetto diè qualcosa in più di un sospetto. In aula oggi pomeriggio, intanto, il premier Barnier si è giocato il tutto per tutto.