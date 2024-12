Gamberorosso.it - La nuova vita di un ferroviere siciliano è una bakery moderna con vista Eolie: a Milazzo arriva Frangipane

Non è mai troppo tardi per seguire le proprie passioni. Avrà pensato questo Antonio Palana quando ha deciso di dare un taglio netto allada. Dopo una ventina di anni di onorata carriera nelle Ferrovie dello Stato, al buon vecchio “posto fisso”, tanto invidiato in tempi di precariato, ha preferito buttarsi a capofitto nel mondo del pane, un desiderio nascosto troppo a lungo. Insieme a lui, Michela di Rubbo, con un passato da organizzatrice teatrale. Due esordienti dell’arte bianca, prossimi a inaugurare — dopo un periodo di formazione — la loro creatura:, che aprirà al pubblico l’8 dicembre nella città di.La storia dei nuovi panificatori diLa decisione di intraprendere la strada della panificazione e abbandonare la professione ferroviaria non nasce oggi.