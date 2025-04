Damiano David in imbarazzo in tv | le domande intime durante uno show

imbarazzo in tv per Damiano David che si è trovato a rispondere, suo malgrado, a domande molto intime su Dove Cameron durante uno show spagnolo. L’ex cantante dei Maneskin, ospite del programma, è apparso piuttosto a disagio di fronte a quesiti indiscreti riguardo il rapporto con la fidanzata.Damiano David, imbarazzo in tvDopo essersi preso una pausa dai Maneskin per coltivare la carriera da solista, Damiano David ha rilasciato diverse interviste ed è stato ospite di alcuni programmi in cui ha parlato non solo di musica, ma anche del suo legame con Dove Cameron.Fra le ultime interviste del cantante romano c’è quella rilasciata nel talk show La Revuelta. Nel programma condotto da David Broncano, Damiano ha presentato il nuovo singolo, in seguito si è trovato a dover rispondere a domande piuttosto intime sulla sua vita privata. Dilei.it - Damiano David in imbarazzo in tv: le domande intime durante uno show Leggi su Dilei.it Momenti diin tv perche si è trovato a rispondere, suo malgrado, amoltosu Dove Cameronunospagnolo. L’ex cantante dei Maneskin, ospite del programma, è apparso piuttosto a disagio di fronte a quesiti indiscreti riguardo il rapporto con la fidanzata.in tvDopo essersi preso una pausa dai Maneskin per coltivare la carriera da solista,ha rilasciato diverse interviste ed è stato ospite di alcuni programmi in cui ha parlato non solo di musica, ma anche del suo legame con Dove Cameron.Fra le ultime interviste del cantante romano c’è quella rilasciata nel talkLa Revuelta. Nel programma condotto daBroncano,ha presentato il nuovo singolo, in seguito si è trovato a dover rispondere apiuttostosulla sua vita privata.

Damiano David, imbarazzo in diretta: “Quante volte l’hai fatto?” - Damiano David prosegue il suo tour promozionale del lancio del nuovo singolo da solista tra interviste ed esibizioni, ma i momenti imbarazzanti di certo non mancano. Dopo essere volato in Germania è s ... (msn.com)

Damiano David spiazzato in diretta TV: la domanda hot del conduttore spagnolo lo mette in difficoltà - Damiano David ha vissuto un momento di imbarazzo durante la sua ospitata a La Revuelta, il popolare talk show spagnolo condotto da David Broncano. Il cantante, in Spagna per promuovere il suo primo si ... (msn.com)

Damiano David imbarazzato sulla TV spagnola per le domande intime su Dove Cameron: "È di cattivo gusto" - Il frontman dei Maneskin è stato ospite del celebre talk spagnolo La Revuelta: tra risposte evasive e domande scomode, ha dovuto placare il conduttore. (libero.it)