Wall Street in calo | Dow Jones perde il 216% Nasdaq cede il 304%

Wall Street peggiora. Il Dow Jones perde il 2,16% a 39.713,73 punti, il Nasdaq cede il 3,04% a 16.221,50 punti mentre lo S&P 500 cede il 2,52% a 5.319,12 punti. L'euforia seguita alla pausa sui dazi di Donald Trump ha lasciato il posto ai timori sui danni che le tariffe potrebbero causare all'economia. Il dato sull'inflazione non ha rassicurato perché relativo al mese di marzo, prima quindi del 'giorno della liberazione' quando il presidente americano ha annunciato i dazi. Quotidiano.net - Wall Street in calo: Dow Jones perde il 2,16%, Nasdaq cede il 3,04% Leggi su Quotidiano.net peggiora. Il Dowil 2,16% a 39.713,73 punti, ilil 3,04% a 16.221,50 punti mentre lo S&P 500il 2,52% a 5.319,12 punti. L'euforia seguita alla pausa sui dazi di Donald Trump ha lasciato il posto ai timori sui danni che le tariffe potrebbero causare all'economia. Il dato sull'inflazione non ha rassicurato perché relativo al mese di marzo, prima quindi del 'giorno della liberazione' quando il presidente americano ha annunciato i dazi.

