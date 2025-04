Arte e innovazione digitale | tre giorni alla Leopolda di Firenze con il Bright Festival

Leggi su Corrieretoscano.it

accende i riflettori sul futuro con il, l’evento internazionale dedicato all’, all’tecnologica ecreatività immersiva, in programma da domani (11 aprile) a domenicaStazionee a The Social Hub.Giuntosua nona edizione, ilsi conferma come uno dei format più innovativi in Europa per la sua capacità di fondere discipline diverse – ddigital artmusica elettronica, dformazione all’interazione uomo-macchina – e per il suo forte impatto culturale e turistico sulla città.Quando la tecnologia legge le emozioniTra le instzioni più attese, spicca quella di Sublime Tecnologico, in collaborazione con Adriano Lombardo (Holy Club Group): due persone si siedono una di fronte all’altra, indossano un caschetto Muse che rileva le onde cerebrali, le frequenze cerebrali vengono trasformate in tempo reale in visualizzazioni digitali immersive, proiettate su un portale circolare animato da luci Led e suoni cerebrali.