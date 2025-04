Visita dei reali inglesi Carlo ammirato dalla visita a San Vitale e Galla Placidia

È stato uno dei momenti più emozionanti della visita a Ravenna, quello passato da re Carlo III d'Inghilterra tra San Vitale e il Mausoleo di Galla Placidia. Dopo l'arrivo in piazza San Francesco con il bagno di folla e il passaggio alla tomba di Dante Alighieri, la coppia dei reali si è.

Carlo e Camilla in visita privata dal Papa nel loro anniversario di matrimonio. Carlo e Camilla a Ravenna per celebrare la cultura italiana. Oggi si chiude il viaggio dei sovrani - Ai reali Carlo e Camilla le alte onorificenze della Repubblica: i decreti del capo dello Stato prima della loro visita. Re Carlo e Camilla, le curiosità sulla visita in Italia: la spilla della. Carlo e Camilla in visita dal Papa e poi la cena di Stato al Quirinale. Re Carlo e Regina Camilla oggi a Ravenna con Mattarella. Carlo e Camilla, reali a Ravenna. Il "live" del giorno più atteso - I reali in municipio a Ravenna.

Carlo e Camilla in visita dal Papa - I reali inglesi, Carlo e Camilla, hanno fatto visita a Papa Francesco. Lo riferisce il Vaticano. Papa Francesco ha incontrato privatamente il Re Carlo e la Regina Camilla, nel pomeriggio di oggi.

Re Carlo e Camilla a Ravenna, oggi visita anche alla tomba di Dante. DIRETTA - Oggi ultima tappa del viaggio in Italia dei sovrani britannici. Carlo e Camilla a sorpresa sono stati anche da Papa Francesco. La visita, già in agenda ma poi annullata per le condizioni di salute del

I Reali d'Inghilterra in visita dal Papa - Una decisione a sorpresa dopo che, considerate le condizioni di salute del Pontefice, i reali inglesi avevano annullato tutta la parte vaticana della visita in Italia. Ma oggi pomeriggio, a sorpresa,