Romadailynews.it - Roma, polemiche sulla linea 980 a Montespaccato: “Servizio nel caos, cittadini esasperati”

Il consigliere della Lega Daniele Giannini denuncia gravi disservizi dopo l’affidamento dellaa una società privata.– Forti disagi per i residenti didopo il passaggio dellabus 980 a una gestione privata. A denunciarlo è Daniele Giannini, dirigente regionale della Lega ed ex presidente del Municipio Aurelio-Boccea, che in una nota parla di “neltotale” e di “pendolari abbandonati alle fermate”.La980, fondamentale per collegare viaall’ospedale San Filippo Neri, è passata in gestione a una società concessionaria dal 1° aprile. Secondo Giannini, il risultato è stato “un disastro organizzativo” con corse soppresse, mezzi inadeguati e autisti inesperti. “I bus arrivano fino a Boccea-Battistini e scaricano i passeggeri prima del tempo, per poi invertire la marcia senza completare il percorso”, spiega.