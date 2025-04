Europa e Conference League stasera in campo Lazio e Fiorentina | dove vedere le partite

stasera tocca a Lazio e Fiorentina disputare l'andata dei quarti di finale in Europa e Conference League. I biancocelesti voleranno in Norvegia contro il Bodo Glimt, mentre i toscani faranno visita al Celje

Conference League: Dove Vederla, Partite Fiorentina. Conference League, il calendario e gli orari delle partite degli ottavi di finale. Le partite di oggi: si giocano i playoff di Europa e Conference League. Conference League, la Fiorentina graffia in Europa: è 3 a 1 al Panathinaikos - Aggiornamento del 14 Marzo delle ore 08:27. Conference League, oggi il turno esclusivo della coppa: si chiude la prima fase. Lazio, Roma e Fiorentina: orario e dove vedere le partite di Europa e Conference League.

