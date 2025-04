Ultimouomo.com - Al PSG Kvaratskhelia è tornato ad essere Kvaratskhelia

Sono passati dieci minuti dall’inizio della partita, il PSG ha chiuso il pragmatico Aston Villa di Unai Emery nella propria trequarti e sembra solo questione di tempo prima che gli argini si rompano. E mentre cerchiamo di capire chi sarà, tra Dembélé, Doué e Kvara, a far rimpiangere al Dibu Martinez il suo taglio di capelli (citazione di quello che aveva nella finale dei Mondiali), nel giro di un paio di azionifa due cose piccole - non proprio le cose per cui Kvara è oggi, secondo Barney Ronay del Guardian, «the most watchable footballer in Europe» - due cose che però, a loro modo, parlano di un giocatore eccezionale, incredibile, quello che di solito si chiama freak.Prima deve proteggere una palla non semplicissima dalla pressione di Matty Cash. L’Aston Villa sta aggredendo il PSG a ridosso della sua area di rigore e Fabian Ruiz gli ha fatto arrivare di tacco un pallone un po’ lento su cui c’era scritto “aggrediscimi”, rivolto a Matty Cash.