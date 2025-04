Oasport.it - LIVE Berrettini-Musetti, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’atteso derby

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:51 Quello che andremo a commentare sarà il terzo confronto diretto tra i due azzurri, con la situazione in parità dopo il successo nella finale dell’ATP 250 di Napoli 2022 del toscano, e la risposta del romano giunta due anni più tardi sull’erba di Stoccarda.15.47 Fa il suo dovere Carlos Alcaraz, che supera in due set il tedesco Almaier centrando così i quarti di finale. Tra poco meno di 20entreranno in campo Matteoe Lorenzo!14:01 Dopo quasi tre ore lo spagnolo Davidovich Fokina elimina il britannico Draper balzando ai quarti di finale. Il programma proseguirà tra poco con Alcaraz-Altmaier, poi sarà la volta delitaliano. A tra poco!13.12 Buongiorno amici di OA Sport. Dopo due ore di gioco, Draper e Davidovich Fokina iniziano ora il terzo set.