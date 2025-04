Femminicidio Sula | sequestrate le scarpe di Mark Samson Ora si cerca un complice

Mark Samson in via Homs, nel quartiere Africano, per sequestrare un paio di scarpe. Lo apprende l'AGI. Saranno analizzate dai tecnici specializzati con l'obiettivo di isolare delle tracce di sangue che potrebbero essere della vittima o di altre persone coinvolte. Indagini della procura della Capitale, infatti, sono in corso per far luce su eventuali complici del 23enne nell'omicidio della 22enne di Terni Ilaria Sula. Secondo una pista a cui lavorano gli investigatori della Squadra Mobile della polizia di stato, si sarebbe disfatto del corpo senza vita di Ilaria Sula con l'aiuto di un complice. Troppo difficile, secondo chi indaga, trasportare il corpo della vittima in solitaria prima dentro l'automobile - con cui poi l'ha portata fino a Poli - per poi gettarla via all'interno di una valigia. Agi.it - Femminicidio Sula: sequestrate le scarpe di Mark Samson. Ora si cerca un complice Leggi su Agi.it AGI - I poliziotti della Squadra Mobile di Roma sono tornati, ieri, nell'appartamento diin via Homs, nel quartiere Africano, per sequestrare un paio di. Lo apprende l'AGI. Saranno analizzate dai tecnici specializzati con l'obiettivo di isolare delle tracce di sangue che potrebbero essere della vittima o di altre persone coinvolte. Indagini della procura della Capitale, infatti, sono in corso per far luce su eventuali complici del 23enne nell'omicidio della 22enne di Terni Ilaria. Secondo una pista a cui lavorano gli investigatori della Squadra Mobile della polizia di stato, si sarebbe disfatto del corpo senza vita di Ilariacon l'aiuto di un. Troppo difficile, secondo chi indaga, trasportare il corpo della vittima in solitaria prima dentro l'automobile - con cui poi l'ha portata fino a Poli - per poi gettarla via all'interno di una valigia.

