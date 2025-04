Anziani nel mirino con la truffa del contatore del gas | Hanno moduli che sembrano veri ma sono falsi

truffa con l'utilizzo di moduli o fogli contraffatti con il logo di 'Inrete Distribuzione'. E a finire nel mirino, come al solito, sono gli Anziani. A segnalarlo è un lettore di ForlìToday, che entra nel dettaglio della modalità della truffa: "Due persone, un uomo e una donna, si presentano a.

