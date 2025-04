Juventusnews24.com - Penalizzazione Napoli, l’avvocato Afeltra tuona: «Situazione delicata. C’è il grosso rischio che accada questa cosa a campionato in corso, ecco il motivo»

di Redazione JuventusNews24su quello che potrebbe accadere: le dichiarazioni sui rivali della Juveè intervenuto a TMW Radio per analizzare quanto sta accadendo in casae la possibilità di unaper i rivali della Juve.PAROLE – «E’ una. Il problema serio è che la procura sportiva ha acquisito le carte del procedimento penale. Si deve accertare se lì ci sono altri elementi diversi da quelli che hanno portato la giustizia sportiva ad assolvere il club e il presidente in precedenza. Se le dichiarazioni dei quattro calciatori oggetto dello scambio con Osimhen non sono state prese in considerazione in precedenza dalla Procura federale, come io credo che sia avvenuto, c’è ilche ilvenga penalizzato in questo».