Spazionapoli.it - “Dall’Inter al Napoli”, sta accadendo tutto in queste ore: affare clamoroso!

Leggi su Spazionapoli.it

Inter epotrebbero dar vita ad un colpo. Un noto calciatore è in cima alla lista dei desideri del club azzurro. Sono giorni molto caldi per Inter e. Le due compagini si stanno contendendo lo Scudetto, con la distanza tra le due rose che è di soli tre punti in classifica. Ciò nonostante, però, le rispettive dirigenze sono focalizzate anche sui possibili colpi in entrata. Infatti, nelle ultime ore, sarebbe nata la possibilità di vedere una clamorosa trattativa proprio tra nerazzurri e partenopei.Frattesi è il primo obiettivo del: contatti avviati!Davide Frattesi resta all’Inter? La risposta a tale quesito resta ancora sconosciuta, ma intanto sarebbero nate diverse ipotesi sul futuro del giocatore. Già da gennaio, il centrocampista italiano è sulla lista dei partenti e in pole position c’è stata a lungo la Roma.